Flag-Football Flaggen ersetzen die Schutzmontur

Nach zwei Jahren beschloss man dann doch, es professioneller aufzuziehen und schloss sich den Kornwestheim Cougars an. Trotzdem spielten und spielen alle Sportler weiterhin als reines Hobby. „Der Spaß steht ganz klar im Vordergrund. Wir haben hier keinen Ligabetrieb“, erklärt Blum. Bisher. Denn nun liebäugelt der Initiator, Quarterback und Coach damit, es doch in der kommenden Saison in der Liga zu versuchen. So war das Turnier am Sonntag ein kleiner Test.