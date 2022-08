Flughäfen Flug-Chaos in Heathrow: Streit zwischen Airport und Airlines

Damit ist Heathrow zwar nicht alleine. Auch an anderen britischen Airports sowie an einigen EU-Flughäfen gibt es enorme Probleme. In Kopenhagen stapelten sich Gepäckstücke, in Köln standen Reisende stundenlang bei der Sicherheitskontrolle an. Am vergangenen Mittwoch legte die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik nahezu das komplette Lufthansa-Flugprogramm lahm. Mehr als 1000 Flüge fielen aus, etwa 134 000 Passagiere mussten ihre Pläne ändern. Verdi droht bereits mit weiteren Warnstreiks zur Hauptreisezeit, falls die an diesem Mittwoch beginnenden Verhandlungsrunde ohne Durchbruch bleibt.