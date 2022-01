Flugzeugbau Airbus lässt Boeing 2021 erneut hinter sich

Bei den Neubestellungen stand allein die A320neo-Familie für 661 Maschinen - ein Anteil von 86 Prozent. Die größten Aufträge kamen von dem Flugzeugfinanzierer ALC sowie den Fluggesellschaften Wizz Air, Frontier und United.

In den Bestellungen der A320neo-Familie sind auch einige Exemplare der neuen Langstreckenversion A321XLR enthalten. Mit diesem Modell sollen sich Flüge etwa von Mitteleuropa in die USA mit weniger Passagieren rechnen als bislang. Der Erstflug solle in diesem Jahr stattfinden, sagte Vertriebschef Christian Scherer. Die erste Auslieferung sei weiter für 2023 geplant.

Nachdem der Hersteller die Produktion der A320-Familie in der Krise von rund 60 auf 40 Maschinen pro Monat zurückfuhr, steuert er inzwischen Rekorde an. Nach monatlich etwa 45 Jets Ende 2021 soll es bis Sommer 2023 schrittweise auf 65 Maschinen nach oben gehen, wie Faury bekräftigte. Das wären so viele wie nie zuvor. Für Mitte des Jahrzehnts hat der Manager bis zu 75 Maschinen pro Monat im Auge.

Konkurrent Boeing leidet noch immer unter den Nachwirkungen der Flugverbote für seinen Mittelstreckenjet 737 Max. Während die Auslieferungen des Modells inzwischen wieder zunehmen und große Neubestellungen hereinkamen, musste der Hersteller die Auslieferung seines Langstreckenjets 787 "Dreamliner" über Monate hinweg aussetzen. Wie viele Auslieferungen der Konzern im vergangenen Jahr schaffte und wie die Auftragsbilanz aussieht, will er am Dienstag bekanntgeben.