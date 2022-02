Airbus hat zum Jahresstart deutlich weniger neue Maschinen ausgeliefert als im Dezember. Im Januar seien 30 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben worden, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend in Toulouse mit. Im Dezember hatte der Hersteller in einem Schlussspurt 93 Maschinen ausgeliefert. Unterdessen sammelte Airbus im Januar neue Bestellungen über 36 Flugzeuge ein, musste jedoch auch 52 Stornierungen hinnehmen. Damit hatte der europäische Hersteller im vergangenen Monat das Nachsehen im Vergleich zu Boeing.