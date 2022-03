Untersuchungsausschuss Ministerin Spiegel weist Vorwürfe zur Flutkatastrophe zurück

Der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) las auch eine Messenger-Nachricht vor, in der Spiegel die Vermutung äußerte, dass Innenminister Roger Lewentz (SPD) das Umweltministerium für späte Warnungen verantwortlich machen könnte. Die Ministerin sagte dazu, dies habe dann keine Rolle mehr gespielt. Ihr Verhältnis zu Lewentz beschrieb sie als herzlich, freundschaftlich und professionell.

Zum Abend des 14. Juli sagte Spiegel, sie habe bis spät in die Nacht Telefongespräche geführt und sich über die Zuspitzung der Situation im Norden von Rheinland-Pfalz informiert. Nach einer E-Mail ihrer Pressestelle mit einer dpa-Meldung zum Katastrophenalarm in der Vulkaneifel sei sie "sehr, sehr angespannt und besorgt" gewesen. "Natürlich war ich in Gedanken bei der Situation vor Ort und habe gehofft, dass es dem Katastrophenschutz gelingt, dass Menschen gerettet werden können."

Sie habe aber keinen Anlass gesehen, in funktionierende Abläufe einzugreifen. "Das Ministerium ist nicht Teil der Meldekette", sagte Spiegel. "Aber als Aufsichtsbehörde ist es immer über alles Wesentliche im Bilde."

Ex-Büroleiter: SMS-Wechsel zeichnen "Zerrbild" von Spiegel

Ähnlich äußerte sich zuvor Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne). "Wir können gar nichts machen", sagte er. "Die Maßnahmen müssen draußen ergriffen werden vor Ort." Der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) sprach Manz darauf an, dass seine Telefonliste für 22.24 Uhr einen vergeblichen Anrufversuch bei Spiegel aufweise. Sie habe dann zurückgerufen, antwortete Manz. Die Beratungen über die Liste von Anrufen veranlassten Haller, die öffentliche Beweisaufnahme für interne Beratungen zu unterbrechen. Danach wies Haller den Staatssekretär ein zweites Mal auf die besondere Wahrheitspflicht hin.

Spiegels damaliger Büroleiter, Giuseppe Lipani, sagte, die vor der Ausschusssitzung bekanntgewordenen SMS-Wechsel von ihr zeichneten ein "Zerrbild" der Politikerin. "Sie ist wirklich eine sehr empathische, menschlich zugewandte Person, die sich für die Sorgen und Dinge interessiert."

Die Ministerin "sollte vorne stehen", hieß es in einer Mail der damaligen Präsidentin des Landesamts für Umwelt, Sabine Riewenherm, vom 14. Juli, aus der am Freitag im Untersuchungsausschuss zitiert wurde. Riewenherm, die jetzt Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz (BfN) ist, sagte dazu: "Ich war der Meinung, dass das ein Ausmaß hat, dass die Hausleitung informiert sein sollte und sich gegebenenfalls ein Bild vor Ort machen sollte."

Breiten Raum nahm bei den Zeugenvernehmungen am Freitag eine Pressemitteilung des Umweltministeriums ein, die am 14. Juli um 16.43 Uhr veröffentlicht wurde. Darin hieß es mit Bezug auf Rhein und Mosel, dass "kein Extremhochwasser droht". Diese Aussage beruhe auf einem Telefonat mit der Fachabteilung, "dass es an Rhein und Mosel nicht sehr schlimm wird", sagte der Stabsstellenleiter beim Landesamt für Umwelt (LfU), Milan Sell. Keine zwei Stunden nach der Pressemitteilung schrieb Riewenherm ihrem Mitarbeiter Sell: "Hier bahnt sich eine Katastrophe an."