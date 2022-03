Folgen des Ukraine-Kriegs Kommunen: Bund und Länder sollen für Flüchtlinge zahlen

Der Hausärzteverband forderte unterdessen eine rasche Ausstattung der Flüchtlinge mit elektronischen Gesundheitskarten. "Das würde die Versorgung deutlich vereinfachen", sagte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man habe damit bereits während der Flüchtlingskrise 2015 gute Erfahrungen gemacht. Das derzeitige System, bei dem Menschen durch die Kommunen Behandlungsscheine erhalten, könne keine dauerhafte Lösung sein.

Flüchtlingszahlen könnten deutlich höher sein

In Deutschland haben die Behörden bis Donnerstag fast 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Wegen fehlender Grenzkontrollen könnten die Zahlen aber auch wesentlich höher sein, hieß es vom Bundesinnenministerium. Besonders betroffen ist - unter anderem wegen ihrer Lage nahe der polnischen Grenze - die Hauptstadt Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) setzt daher neben Hilfe des Bundes auch auf Unterstützung der Bundeswehr.

"Wir sind an einem Punkt, an dem wir jeden Abend 1000 Betten in der Stadt brauchen", sagte Giffey im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Bundesregierung arbeitet bei der privaten Aufnahme von Geflüchteten auch mit der gemeinnützigen Organisation des US-amerikanischen Unterkunfts-Vermittlers Airbnb zusammen.

Von den inzwischen weit über zwei Millionen Menschen, die seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor zwei Wochen das Land verlassen haben, hält sich der Großteil in Polen, Moldau, Ungarn, Rumänien und der Slowakei auf. Allein in Polen sind es nach Angaben des Grenzschutzes mehr als 1,4 Millionen Flüchtlinge.