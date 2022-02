Football Rap-Party in Super Bowl-Halbzeit - mit Überraschungsgast

Umringt von zahlreichen Tänzern präsentierten die sechs Musiker in der Halbzeit des Football-Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals ein Medley aus ihren größten Hits, darunter "The Next Episode", "California Love", "In Da Club", "Family Affair" und "Lose Yourself". Als Bühne war eine Art kleine Stadt mit Häusern, Läden und schicken Autos davor aufgebaut.