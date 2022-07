Formel 1 Aktivist im Fahrerlager: Vettel und die Zukunftsfrage

Noch betont Vettel immer wieder seine anhaltende Leidenschaft für das Rennfahren. Doch es schmerzt den viermaligen Weltmeister, dass er auch in diesem Jahr im Aston Martin tief im Mittelfeld feststeckt. Der letzte seiner 53 Siege liegt mehr als 1000 Tage zurück. Sein aktueller Vertrag läuft am Jahresende aus. Könnte dann nach 15 Jahren in der Formel 1 Schluss sein? "Es wird davon abhängen, wie dieses Jahr läuft", hatte Vettel vor einigen Wochen dazu gesagt. Nach neun Saisonläufen ist er mit 13 Punkten 14. der Gesamtwertung.

Gute Verhandlungsposition

Teamchef Mike Krack weiß, dass er Vettel wohl auch für die mittlere Zukunft kaum Siege oder gar Titel garantieren kann. Die neue Rennfabrik von Aston Martin, die wenige Meter vom Haupteingang der Strecke in Silverstone entsteht, wird wohl frühestens 2023 in Betrieb gehen und so schnell keinen Unterschied machen können. Auch deshalb setzt Krack weiter auf den Faktor Vettel, will den Deutschen halten. "Ob er fahren will oder nicht, das ist seine Entscheidung. Das ist ganz klar", sagt der Teamchef.

Auch mangels starker Alternativen auf dem Fahrermarkt scheint Vettel in einer guten Verhandlungsposition. Krack verzichtet vorerst auf ein Ultimatum in der Zukunftsfrage. "Wir sprechen ja miteinander und haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis", sagt der Luxemburger.

Aber was will Vettel? "Ich fühle mich nicht alt. Rein körperlich stecken noch einige gute Jahre in mir. Das ist nicht das Problem", versichert er. Die Frage für Vettel ist eher: Wie lange hält es der Aktivist im Fahrerlager noch aus, sportlich eine Randfigur zu sein?