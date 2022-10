Formel 1 Alpine legt gegen Alonsos Strafe Protest ein

Alpine beanstandete nach einem Unfall Alonsos nun die Zulässigkeit des Haas-Protests. "Das Team handelte fair und war der Ansicht, dass das Auto nach Fernandos Vorfall mit Lance Stroll in Runde 22 des Rennens, bei dem sich der rechte Außenspiegel infolge des von Stroll verursachten Unfallschadens vom Chassis löste, strukturell sicher blieb", führte Alonsos Rennstall am Montag an. Der Motorsport-Weltverband Fia habe demnach während des Rennens das Auto des Spaniers auch nicht als unsicher eingestuft.