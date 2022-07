Formel 1 Darüber spricht das Fahrerlager in Silverstone

Nostalgie:

Sebastian Vettels Showrunden in einem 30 Jahre alten Rennwagen findet auch sein Teamchef "einfach eine coole Sache". Vettel wird am Sonntag vor dem Rennen den Williams von Nigel Mansell aus dem Jahr 1992 steuern, umweltschonend betankt mit CO2-neutralem Sprit. "So was muss man unterstützen, da gab es für uns keine Diskussion", sagte Mike Krack, Teamchef von Aston Martin. Er freue sich schon jetzt auf den Motorensound des Zehnzylinders. Dass Vettel zuletzt immer wieder die Formel-1-Bühne für Botschaften zu politischen und sozialen Themen nutzte, findet Krack in Ordnung. "Wenn man jemanden hat, der sich einsetzt für Dinge, sollte man das auch tolerieren und unterstützen. Wir haben da auch Vorbildfunktion", sagte der Luxemburger dem TV-Sender Sky.