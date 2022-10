Formel 1 Darüber wird auch noch gesprochen im Fahrerlager in Austin

Geld aus, keine Rennen mehr

Das abrupte Saisonende der W-Series gefällt Lewis Hamilton gar nicht. Die erste Formel-Rennserie für Frauen musste den Betrieb in diesem Jahr vorzeitig einstellen. Eigentlich wären sie im Rahmenprogramm an diesem Wochenende in Austin gefahren, ebenso eine Woche später in Mexiko-Stadt. Das Finale war auch dort vorgesehen. Jamie Chadwick wurde zum dritten Mal nacheinander Gesamtsiegerin - ohne USA und Doppelrennen in Mexiko. Das Geld ging der Serie aus.