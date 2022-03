Formel 1 Das "neue Königsduell": Verstappen gegen Leclerc

Leclerc fühlte sich prompt an gemeinsame Kart-Zeiten in der Jugend erinnert. "Da hatten wir auch schon tolle Duelle. Wir sind zusammen aufgewachsen, das hat uns geholfen, uns auf unsere Weise zu entwickeln", sagte der 24-Jährige. Schon beim Auftakt in Bahrain hatte der rundenlange Schlagabtausch des Duos die Fans elektrisiert, ehe der Weltmeister von einem Technik-Defekt gestoppt wurde.