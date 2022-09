Formel 1 Die Lehren aus dem Großen Preis der Niederlande

Verstappen ist in diesem WM-Kampf unschlagbar

Max Verstappen kennt kein Nachlassen. Der Red-Bull-Pilot feierte in Zandvoort seinen zehnten Saisonsieg im 15. Rennen. Seinen zweiten WM-Titel kann bei 109 Punkten Vorsprung nur noch eine Pannenserie vereiteln. Wenn es so weiter geht für Verstappen, dann kann er schon Anfang Oktober in Singapur erneut Weltmeister werden. "Auch wenn wir Rennen gewinnen, wollen wir noch besser werden", erläuterte der Niederländer. "Diese Art von Ansatz muss man haben, immer mehr tun zu wollen, besser sein zu wollen, denn so bleibt man an der Spitze. Wenn man stehen bleibt, werden einen die anderen am Ende überholen." Das wird Verstappen in dieser Saison aber nicht zulassen.