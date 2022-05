Formel 1 Dreikampf statt Titelduell: Mercedes glaubt an Wende

Red Bull und Ferrari weiterhin an der Spitze

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Sieg in der Gluthitze von Katalonien normalerweise klar an Leclerc gegangen wäre. Probleme am Motor führten dazu, dass der Monegasse seinen Wagen in Führung liegend mit großem Vorsprung abstellen musste. Nur so konnte Max Verstappen vor Teamkollege Sergio Perez gewinnen und erstmals in diesem Jahr mit sechs Zählern vor Leclerc die WM-Führung übernehmen.