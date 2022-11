Formel 1 Hülkenberg einziger Deutscher 2023: Spüre keinen Druck

"Das sind natürliche Zyklen, dass Nationen in der Formel 1 kommen und gehen", beschrieb Hülkenberg. "Deutschland war über Jahrzehnte sehr verwöhnt mit Michael (Schumacher), (Nico) Rosberg, Sebastian (Vettel) und Mercedes als Hersteller." In Hülkenbergs Premierensaison 2010 waren sogar sieben deutsche Fahrer am Start gewesen.