Formel 1 Leclercs Monaco-Fluch: Wird das Heimrennen zur Hassliebe?

Sechs Punkte Rückstand hat Leclerc vor dem siebten Saisonrennen. Zwei der bisherigen sechs WM-Läufe gewann er, vier Verstappen. Nach drei Erfolgen des Rivalen von Red Bull in Serie will Leclerc nun wieder kontern, das Aus wegen Motorenproblemen zuletzt in Barcelona traf ihn und den Rennstall aus Maranello hart.

Flirt mit dem Risiko

"Charles Leclerc ist bereit für die Glückswende auf seinem Heimkurs in Monaco", prophezeite die britische "Times". An einen Fluch will er selbst nicht glauben. "Und ich bin ziemlich sicher, dass die Dinge in diesem Jahr in meine Richtung gehen", sagte Leclerc. Seit 2017 sei er "in seinem Garten verflucht", befand die Zeitung "Monaco Matin" in der Einleitung zu einem Interview mit Leclerc und fragte: "Wird der kleine Prinz Charles endlich die Zielflagge erreichen?"

Schafft er es als Erster, kann er womöglich als WM-Führender nach dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) die fürstlichen Glückwünsche entgegen nehmen, solange sich Verstappen als Zweiter nicht auch noch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde bei der Fahrt immer entlang der Leitplanken sichert.

Die Enge, die Tatsache, dass Fehler direkt bestraft werden, all das macht auch in Monaco den Reiz der Straßenkurse für Leclerc aus. Er "liebe es, mit dem Risiko zu flirten", sagte er der "L'Équipe". Noch ist die Liebelei des viermaligen Grand-Prix-Gewinners mit dem Heimkurs jedoch ziemlich einseitig.