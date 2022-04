Formel 1 Lehren aus dem Großen Preis der Emilia Romagna

Vettels Maßstäbe haben sich verändert:

Er freute sich, er freute sich richtig. Dieser achte Rang fühle sich an wie ein Sieg. Vettel und Aston Martin wechselten zum richtigen Zeitpunkt die Reifen, Vettel machte keine Fehler. "Ich hätte nicht besser fahren können", sagte der 34 Jahre alte viermalige Weltmeister. Der Stimmungsaufheller kam nach dem tristen Auftritt des 53-maligen Grand-Prix-Gewinners in Melbourne mit dem Aus im Rennen gerade richtig. "Das Auto gehört da normalerweise nicht hin. Aber wir hatten die Chance, und wir haben sie genutzt."

Mick Schumacher tut sich schwer:

Der Konkurrent im eigenen Team war wieder besser. Kevin Magnussen, der deutlich erfahrenere Däne holte einen Punkt, den 15. insgesamt. Magnussen ist WM-Zehnter. Mick Schumacher holte noch gar keinen Punkt. Er wartet weiter auf seinen ersten Zähler in der Motorsport-Königsklasse. Zwei Dreher raubten alle Hoffnungen, nachdem der 23-Jährige im Haas von Platz zehn gestartet war. Es gebe zwar ein bisschen was Positives vom Rennwochenende, "aber im Moment ist es eher sehr ärgerlich", sagte er.

Zumal er sehr genau beobachtet wird. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher konnte in den unteren Formel-Serien im zweiten Jahr immer deutlich zulegen, gewann so die Formel 3 und die Formel 2. In Miami in zwei Wochen hat er die nächste Gelegenheit, auch in der Formel 1 zumindest schon mal zu den Punktesammlern zu gehören.