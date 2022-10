Formel 1 Mateschitz "hätte es geliebt" - Red-Bull will nun Rekord

"Das war ein Rennen, das er geliebt hätte zu sehen", sagte Verstappen nach seiner Gala-Vorstellung in Austin über den gestorbenen Red-Bull-Gründer Mateschitz. Nach einem Elf-Sekunden-Boxenstopp hatte Verstappen eine Aufholjagd vorbei an Leclerc und Austin-Rekordsieger Lewis Hamilton im Mercedes mit dem Sieg gekrönt. So traurig der Samstag gewesen sei, "so fröhlich und stolz sind wir, was Red Bull Racing dank Dietrich Mateschitz erreicht hat", sagte Marko, die Haare noch immer nass vom Sekt auf dem Siegerpodest und mit Tränen im Gesicht, nachdem Mateschitz am Samstag mit 78 Jahren gestorben war. "Dieser (Sieg) ist für Mr. Mateschitz. Danke Didi", schrieb das Team nach dem Rennen nur in seiner Pressemitteilung.