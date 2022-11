Formel 1 Medien: Ferrari trennt sich von Teamchef Binotto

Vasseur sei laut "Gazzetta" von Ferrari-Chef John Elkann schon 2021 als Nachfolger von Binotto in Erwägung gezogen worden - dann aber durfte der in der Schweiz geborene Italiener doch weitermachen. Der 54-jährige Franzose war seit den 90er Jahren in diversen unter- und höherklassigen Teams im Motorsport verantwortlichen Positionen aktiv.