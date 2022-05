Formel 1 "Mühsames Aufholen": Verstappen traut dem Momentum nicht

Verstappen mit dritten Sieg im fünften Lauf

Seinen dritten Sieg im fünften Saisonlauf nahm der Niederländer eher geschäftsmäßig zur Kenntnis. "Es ist wirklich schön hier, aber du kannst auch hier nur 25 oder 26 Punkte holen", entgegnete Verstappen auf die Frage, ob ihm der Sieg beim glamourösen Debüt der Rennserie in Miami besonders viel bedeute. Noch immer nagen die beiden Ausfälle in Bahrain und Australien am Champion, der deshalb noch 19 Punkte Rückstand auf WM-Widersacher Charles Leclerc hat.