Formel 1 Team Haas trennt sich von Fahrer Masepin und Hauptsponsor

Er verstehe zwar einerseits die Schwierigkeiten, schrieb Masepin dazu. Die Entscheidung der Fia und seine anhaltende Bereitschaft, die Bedingungen zu akzeptieren, seien aber bei dem einseitigen Schritt vollkommen ignoriert worden.

Die Formel 1 hatte bereits zuvor den Grand Prix in Russland in diesem Jahr abgesagt. Zudem wurde der Standort komplett aus dem Rennkalender gestrichen. Der erste Grand Prix 2022 findet am 20. März in Bahrain statt.