Formel 1 Weltmeister Verstappen mit Bestzeit vor Austin-Qualifikation

Der 25 Jahre alte Niederländer verwies im Red Bull Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Der Monegasse wird in der Startaufstellung zum Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky) ohnehin wegen neuer Motorenteile in seinem Ferrari zehn Plätze strafversetzt. Dritter auf dem Circuit of the Americas wurde Carlos Sainz im zweiten Wagen der Scuderia. Sebastian Vettel kam im Aston Martin auf Position acht.