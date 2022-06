Fragen & Antworten G7 arbeiten an Preisdeckel für russisches Öl

Hat die EU nicht gerade erst ein Ölembargo gegen Russland beschlossen?

Ja, dies könnte aber am Ende dazu führen, dass die Weltmarktpreise wegen der steigenden Nachfrage nach nicht-russischem Öl weiter steigen - was gut für Russlands Präsidenten Wladimir Putin und schlecht für die Verbraucher und die Wirtschaft in allen Ländern wäre, die Öl importieren müssen. In G7-Staaten wird es deswegen derzeit für besser gehalten, wenn Drittstaaten weiter russisches Öl beziehen. Dieses soll aber künstlich günstig gehalten werden.