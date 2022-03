Fragen und Antworten Rekordjagd auf Riesenanlage: So funktioniert die Skiflug-WM

Wie viele Skiflugschanzen gibt es?

Seit im tschechischen Harrachov nicht mehr geflogen wird, gibt es nur noch vier Skiflugschanzen: Sie stehen in Vikersund, in Oberstdorf, in Bad Mitterndorf in Österreich und in Planica in Slowenien. Die Flug-WM, die alle zwei Jahre stattfindet, kann deshalb nur auf diesen Anlagen ausgetragen werden. Nach Oberstdorf 2018, Planica 2020 und nun Vikersund ist im Jahr 2024 wieder Bad Mitterndorf mit dem berühmten Kulm dran. Auf Skiflugschanzen wird nicht trainiert, sondern nur im Wettkampf gesprungen. Die Frauen um Katharina Althaus durften bislang noch nie einen Wettkampf auf einer Flugschanze austragen.