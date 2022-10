Frauenfußball DFB-Frauen ohne Gwinn - Hoffen auf volles Haus in Dresden

Voss-Tecklenburg: "Spiel auf Augenhöhe"

Dennoch fallen wichtige Spielerinnen beim ersten Heimspiel nach dem Turnier in England aus: Lina Magull vom FC Bayern wegen Corona, Frankfurts Laura Freigang wegen einer Schulterverletzung, Frankreich-Profi Sara Däbritz (Olympique Lyon) wegen Problemen im Sprunggelenk - und zum Entsetzen der ganzen Mannschaft auch Giulia Gwinn. Die 23-jährige Münchnerin hat sich im Training "vermutlich", so die Bundestrainerin, wieder einen Kreuzbandriss zugezogen - was ihr bereits 2020 passiert war. Das Ergebnis der abschließenden Untersuchungen hat ihr Club noch nicht bekannt gegeben.