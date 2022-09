Frauenfußball Frauen-Bundesliga im TV: Was von der EM-Euphorie bleibt

Weitere Spiele ohne Zusatzkosten bietet die ARD. "Wir übertragen in dieser Saison zehn bis zwölf Spiele im Ersten und in den Dritten", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Die erste Live-Übertragung ist am 24. September die Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg. Zudem kündigte Balkausky an: "Wir wollen jeden Samstag eine Zusammenfassung in der Sportschau zeigen."