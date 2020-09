Freiberg - Eigentlich war am Freitag Einschulung an der Grünlandschule in Freiberg am Neckar. Für einige Abc-Schützen musste sie allerdings ausfallen. Weil eine Betreuungskraft der Erstklässler-Grundschulbetreuung – das Betreuungsangebot startete schon am Montag, also vor der offiziellen Einschulung – positiv auf Corona getestet wurde, mussten sowohl das restliche Betreuungsteam der Erstklässler als auch diejenigen Kinder in Quarantäne, welche schon vor dem ersten Schultag in der Gruppe betreut wurden. Die Gruppe wurde sofort geschlossen. Es handele sich aber nur um einige wenige Kinder, erklärt die Stadtverwaltung. Für alle anderen Erstklässler finde die Einschulung ganz normal statt. Die Grundschulbetreuung für die Erstklässler an der Grundschule fällt kommende Woche allerdings aus.