Deutsche Meisterin ist Bisonzüchterin

Zu den Neueinsteigern gehört Alexandra Krüger aus Gnevsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Mit ihrem Alaskan-Malamute-Gespann wurde sie 2021 bei ihrem ersten professionellen Rennen auf der Kurzstrecke prompt Deutsche Meisterin. Eine steile Karriere dafür, dass sie sich den ersten Hund erst kurz vor Beginn der Corona-Pandemie zugelegt hatte. Damit habe sie sich einen Jugendtraum erfüllt, so Krüger. Aus einem Tier wurden schnell zwei und schlussendlich sieben der ursprünglich von den Inuit in Alaska gezüchteten Tiere.