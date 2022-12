Die zwei Lifte, Poppenberg und Rauher Busch, sind die ersten von 26 in dem Skigebiet. Im Sauerland gibt es 130 Skilifte. Auf den Parkplätzen war am Samstag noch reichlich Platz. Richtig los geht der Betrieb dann an Weihnachten, wenn der erste Ansturm von Skifahrern erwartet wird. Bis zum wichtigen Weihnachtsgeschäft sollen möglichst viele der Lifte laufen. Dazu würden aber noch einige kalte Nächte benötigt, damit die Schneekanonen arbeiten könnten. "Derzeit laufen die Beschneiungsanlagen überall", sagte die Sprecherin. Bis zu einem flächendeckenden Betrieb werde es aber noch etwas dauern.