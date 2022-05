French Open Tennis-Jungstars Rune und Ruud sorgen in Paris für Furore

Zwei Russinnen im Viertelfinale

Bei den Damen erreichten die beiden russischen Tennisspielerinnen Darja Kassatkina und Veronika Kudermetowa das Viertelfinale. Die an Nummer 20 gesetzte Kassatkina gewann am Montag in Paris gegen die Italienerin Camila Giorgi klar mit 6:2, 6:2. Kudermetowa, an Nummer 29 notiert, setzte sich gegen die Amerikanerin Madison Keys mit 1:6, 6:3, 6:1 durch. Als letzte Deutsche war Angelique Kerber beim Sandplatz-Klassiker in der dritten Runde gescheitert.