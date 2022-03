Frühjahrsklassiker Slowene Mohoric siegt bei Mailand-Sanremo

"Nach dem Poggio bin ich "All in" gegangen. Ich kann es nicht glauben", sagte Mohoric, der den Sieg im Winter geplant hatte: "Dieses Rennen liegt mir und hat am Ende eine Abfahrt. Ich wusste, dass ich eine Chance habe, wenn ich am Poggio nicht abgehängt werde. Die Abfahrt habe ich vorher trainiert. Diesen Plan hatten wir schon lange."