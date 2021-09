Zum Ende der ersten Hälfte lagen die Kornwestheimer mit 2:0 in Führung, hatten allerdings selbst noch kein einziges Mal getroffen. Beide Tore hatten die Oeffinger selbst besorgt. In der 25. Minute verlängerte Eldin Sadikovic den Ball per Kopf ins eigene Netz, in der 38. Minute war es Justin Bren, der den Fuß in eine Reichert-Hereingabe hielt und so seinem Keeper Mario Peric keine Abwehrchance ließ. So war das, was Becker durch die SVK-Brille als „sensationelle erste Halbzeit“ seines Teams bezeichnete, dann doch entsprechend einzuordnen. Das Ergebnis passte bis zu diesem Zeitpunkt aber sehr wohl.