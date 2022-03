Fußball 2:6-Pleite für den SVK: Coach ist sauer

Schon nach vier Minuten klingelt es zum ersten Mal

Schon in der vierten Minute kassierte der SVK das erste Gegentor. Nach einem individuellen Fehler in der Innenverteidigung überwand Pascal Conti Kornwestheims Keeper Robin Kuschewitz. Allerdings: In der 28. Minute sorgte Pirmin Löffler für den Ausgleich, nachdem er einen von Issa Mira schnell ausgeführten Freistoß gekonnt annahm, an TSV-Keeper Lars Lafferton vorbeiging und den Ball ins leere Tor schob. Doch nur drei Minuten später wurden die Hausherren bei einem Angriff über die Außenbahn nicht gestört, am Ende war Daniel Klemm für die erneute Schwaikheimer Führung zur Stelle. Und wieder schaffte der SVK das Comeback. Einen Elfmeter nach einem Foul an Pirmin Löffler drosch Carmine Pescione in Minute 38 unter die Latte. „Wenn man zweimal so zurückkommt, muss eigentlich ein Ruck durch die Mannschaft gehen“, so Becker. Das Gegenteil war der Fall. Erneut Pascal Conti (40.) sowie Dennis Becher (45.+1) hatten bei ihren Treffern viel zu viele Freiheiten. So lag der SVK zur Pause schon klar mit 2:4 zurück.