Fußball 46-Plus-Kickerinnen holen Silber

Kornwestheim - Als Zweit- und Viertplatzierte kehrten die Mädchen-Teams aus Kornwestheim vom 17. Echaz-Cup in Reutlingen zurück. Nach langer Coronapause konnten die Sportlerinnen des SVK und des Vereins 46 Plus Down-Syndrom Stuttgart wieder gemeinsam bei einem Turnier antreten. Die erste Mannschaft von 46 Plus schaffte es dabei bis ins Finale, scheiterte dann aber an der Mannschaft der Neckartalwerkstätten Stuttgart. Die Fledermäuse der TSG Reutlingen Inklusiv, die Gastgeber des Turniers waren, landeten auf Platz 3.