Fußball Abstiegskracher: SVK empfängt Leonberg

Rückenwind für den SV Kornwestheim

Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim SV Allmersbach am Osterwochenende verspürt der SVK allerdings so etwas wie Rückenwind. „Die Stimmung ist gut, die Trainingsbeteiligung war hoch“, sagt Müller. Nur müsse man aufpassen, dass sich keine falsch verstandene Erwartungshaltung entwickle. Nun lautet seine Vorgabe: Engagement und Wille mögen doch bitte vergleichbar sein mit dem, was seine Schützlinge vor einer Woche gezeigt haben. Und nach Möglichkeit soll es dann nicht laufen wie in der Begegnung in der Hinrunde. Da hatte der SVK das klare Chancenplus, verpasste es aber, daraus Kapital zu schlagen. Am Ende unterlagen die Kornwestheimer mit 0:1.