Fußball Aus dem Urlaub auf den Fußballplatz

Es wird, gelinde gesagt, ein interessanter Start in die Bezirksliga für den SC Drita Kosova Kornwestheim. Dass das Team in der Sommerpause nur wenige Testspiele absolviert, hat beim Verein inzwischen fast schon Tradition. Es ist schließlich Urlaubszeit. Dass dem ersten Saisonspiel aber eine dreiwöchige Phase ohne ein einziges Mannschaftstraining vorausgeht, das dürfte dann doch eher selten vorgekommen sein. So weiß auch Drita-Spielertrainer Shpetim Muzliukaj: „Die ersten zwei, drei Spiele werden sehr schwierig.“ Wenn man diese aber einigermaßen unbeschadet hinter sich bringe, werde man im Saisonverlauf sicher eine Rolle spielen. Los geht’s für Drita an diesem Sonntag um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FV Löchgau II. „Da sind wir sicher nicht der Favorit“, so Muzliukaj.