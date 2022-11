Fußball Ausfälle schmerzen SVK – Drita hofft

Der Schwung, den der Fußball-Bezirksligist SV Kornwestheim beim 4:1-Heimsieg gegen den FV Löchgau II aufgenommen hat, ist schon wieder etwas abgeflaut. So sieht es zumindest SVK-Trainer Markus Koch, speziell mit Blick auf den Ausfall zweier Leistungsträger. Linksverteidiger Dany Abdul-Karim fällt mit einem Nasenbeinbruch aus, für ihn wird Mike Wolf auflaufen. Er wurde bereits nach Abdul-Karims Verletzung gegen die Löchgauer Reserve eingewechselt. Und auch Flügelspieler Issa Mira fehlt erkrankt. Wer in ersetzt, ist war am Freitagmittag vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim Mit-Absteiger TV Pflugfelden (2.) an diesem Samstag um 14.30 Uhr noch offen.