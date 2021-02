Fußball Becker: „Es wird langsam ganz schön zäh“

Kornwestheim - Derzeit ruht der Ball. Und zwar so richtig. Zwar treffen sich die Landesliga-Fußballer des SV Kornwestheim im Internet zum Videotraining und messen sich auch über eine Lauf-App. An Übungen mit dem runden Leder ist in der zweiten Corona-Welle aber nicht zu denken. „Es wird langsam ganz schön zäh“, sagt Trainer Sascha Becker, der sich Klarheit wünscht, was den Fortgang der Spielzeit betrifft.