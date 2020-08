Fußball Becker-Team ist gerüstet für den Ligastart

Kornwestheim - Das war’s dann also in dieser besonderen, denkwürdigen Saisonvorbereitung. Im Corona-Jahr 2020 gehen die Landesligafußballer des SV Kornwestheim mit zwei Siegen im Rücken in die neue Runde. Im kleinen Derby beim A2-Ligisten TSC Kornwestheim gab es am Freitag einen 3:2 (0:2)-Erfolg für die Mannschaft von Trainer Sascha Becker. Am Sonntag stand dann noch ein letzter Prüfstein an: Gegen den Staffel-2-Landesligisten SC Stammheim gewann das Becker-Team mit 2:1 (1:1). Zwar war in beiden Spielen noch nicht alles perfekt, der Übungsleiter blickt dennoch optimistisch in Richtung Samstag. Dann tritt der SVK um 15.30 Uhr zuhause gegen den FV Löchgau an.