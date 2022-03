Auch wenn Fußball-Landesligist SV Kornwestheim vor Wochenfrist knapp mit 1:2 gegen den Tabellenführer Spfr Schwäbisch Hall verloren hat, ist der Leistungstrend nicht eben schlecht. So will das Team von Trainer Sascha Becker an diesem Freitagabend beim TSV Schwaikheim auch an die ordentlichen vergangenen Wochen anknüpfen. Zumal die Partie, die um 19 Uhr angepfiffen wird, für beide Teams mindestens richtungsweisend ist.