Aber: Nicht nur die Umstellungen waren gegen den Tabellendritten der Vorsaison mitentscheidend, sondern auch die Einstellung der SVKler. „In den Zweikämpfen hat es einfach gefehlt, eigentlich waren sie uns in fast allen Belangen überlegen, deshalb geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung“, resümierte Becker. Zwei der wenigen Lichtblicke in der Partie waren zum einen Angreifer Nico Schürmann, der über „90 Minuten Vollgas gegeben hat“, und Abdnour Chettibi, der nach seiner Einwechslung eine „gute Vorstellung auf Sechs gezeigt hat“, lobte Becker.