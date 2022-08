Fußball-Bezirksliga SVK startet mit Arbeitssieg in die Saison

Der Gegner machte es dem SVK dabei nicht einfach. Mit Standardsituationen und Flanken brachte Gebersheim die Gäste immer wieder in Bedrängnis. Vor allem gleich in der Anfangsphase. Die Abwehr Kornwestheims zeigte aber Mentalität, warf sich in die Bälle und verhinderte mehrmals den drohenden Rückstand. „Das hat mir in dieser schwierigen Phase gut gefallen“, lobt Coach Koch seine Mannschaft.