Der TSC Kornwestheim tritt dann auswärts gegen den Ligakonkurrenten TSF Ditzingen an. Der TV Neckarweihingen (Kreisliga B) empfängt den A-Ligisten SVK 2. Der TDSV Kornwestheim tritt zuhause auf dem Kunstrasenplatz an der Jahnstraße gegen den TASV Hessigheim an. Der Gegner spielt in der Bezirksliga und steht nach dem dritten Spieltag auf Tabellenplatz zwei. Der SKV Eglosheim (Kreisliga B) empfängt in der Pokalrunde die erste Mannschaft des SV Pattonville. Die zweite Mannschaft des SVP spielt zeitgleich auswärts gegen den VfR Großbottwar, der in der Kreisliga B kickt.