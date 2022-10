5:2 betrug das Verhältnis an Tormöglichkeiten in der zweiten Hälfte zugunsten der Gäste. Doch Max Kunberger schoss drüber (55.), Timo Stahl zielte freistehend vor dem Keeper Zentimeter zu weit rechts (58.), Marco Reichert scheiterte am gut reagierenden Torhüter (59.), und auch Timo Stahl konnte den Keeper nach schöner Kombination nicht überwinden (64.). In der ersten Hälfte hatte der SVK nach einer scharfen Hereingabe von Pirmin Löffler die Querlatte getroffen (29.). Marbach hatte alldem wenig entgegenzusetzen. Einzig ein abgefälschter Flachschuss zischte knapp am linken Pfosten vorbei (37.). Nachdem die Hausherren in der zweiten Hälfte im Aufbauspiel sichtbare Probleme hatten, schlug ihr Stürmer Nico Scimenes doch noch eiskalt zu: Nach einem Angriff über rechts traf er rechts unten ins Toreck.