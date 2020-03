Fußball Der SVP setzt weiter auf Marc Bachhuber

Pattonville - Bereits 66-mal durfte Marc Bachhuber bei einem Treffer seiner Spieler zum Jubeln ansetzen. Beim 6:3-Sieg im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres konnte der Cheftrainer der Fußballer des SV Pattonville sechsmal die Faust ballen. Insgesamt kann sich die Bilanz des SVP in der Kreisliga A1 sehen lassen: Mit 38 Punkten aus 17 Spielen liegen die Pattonviller auf Rang zwei. Und auch neben dem Platz ist die Stimmung gut. „Es passt in diesem Jahr einfach“, sagt SVP-Vorstand Michael Uhse. Und das soll auch so bleiben. Entsprechend haben die Verantwortlichen des SV Pattonville Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit Cheftrainer Marc Bachhuber um ein weiteres Jahr verlängert. „Im Funktionärsteam waren wir uns schnell einig, die Zusammenarbeit mit Marc fortzusetzen“, erzählt Uhse. Und die Gespräche, die Sportdirektor Francis Pola und Spielleiter Matthias Hirschmann mit den Spielern geführt haben, habe die Einschätzung noch bestärkt. „Zwischen Mannschaft und Trainer passt es auch menschlich perfekt und die Jungs wollen unbedingt in der Konstellation weitermachen“, sagt Uhse.