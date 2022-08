Die Gäste standen über weite Strecken des Spiels kompakt in der Defensive und lauerten auf Umschaltsituationen. Dem SVK gelang es nur selten, wirklich gefährliche Situationen herauszuspielen. So hatte Nico Schürmann in der 21. Minute etwas zu kurze Beine, um eine Flanke noch zu erreichen. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit vergab Stefano Nicolazzo, der in der 36. Minute in sehr aussichtsreicher Schussposition das Pleidelsheimer Tor aus etwa 15 Metern knapp verfehlte. Auf der anderen Seite kam auch nur ein einziges „Schüsschen“ auf das Tor von SVK-Keeper Louis Wolf. Es ging daher ohne Tore in die Kabinen.