Fußball Derby in der ersten Pokalrunde

TDSV Kornwestheim

Auch der Türkisch-Deutsche Sportverein Kornwestheim musste den Gang zurück in die Kreisliga B1 antreten. Und wie auch der SVK II bestreitet der TDSV in Pokalrunde eins ein ligainternes Duell: Am Mittwoch, 31. August, um 18.30 Uhr empfängt das Team den TV Neckarweihingen.

Qualifikation

Der SV Kornwestheim III aus der Kreisliga B3 bestreitet am Sonntag, 14. August, um 15 Uhr die Pokal-Qualifikation. Gegner auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Jahnstraße ist der Ligakonkurrent TSV Asperg II. Der Sieger dieses Spiels trifft am Donnerstag, 1. September, um 18.30 Uhr auf den VfB Neckarrems 1913 aus der Kreisliga A1.

Sonstiges

Der neugegründete Verein 07 Ludwigsburg Fußball aus der Kreisliga B1 bekommt es am Mittwoch, 31. August, gleich mit einem harten Gegner zu tun: mit dem TSV 1899 Benningen aus der Bezirksliga. Ein Freundschaftsspiel Ende Juni machte die Kräfteverhältnisse bereits klar: Benningen gewann mit 6:0.