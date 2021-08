Fußball Die Zeit der Ungewissheit ist vorbei

Kornwestheim - Die lange Zeit des Wartens und der Vorfreude endet für die erste Fußballmannschaft des SV Kornwestheim am Sonntag um 15 Uhr. 40 Wochen, sechs Tage, 22 Stunden und exakt 15 Minuten liegen dann zwischen dem Abpfiff des bislang letzten SVK-Landesligaspiels – es war ein 6:0-Heimsieg gegen den SV Leingarten – und dem Auftakt in die neue Saison. Gegner ist im Stadion an der Jägerstraße am Sonntag der TV Pflugfelden, das Kornwestheimer Team um Trainer Sascha Becker geht also gleich mit einem echten Derby in die Runde.