Fußball Drei entscheidende Minuten

Mannschaft ist intakt

So richtig wusste Patrick Müller nach der Partie nicht, was er zum vollkommen unerwarteten Spielverlauf sagen sollte. In der Woche zuvor hatte er die Drei-Punkte-Pflicht ausgerufen. Nun wurde es eine fast schon tragische Niederlage. „Die Mannschaft ist intakt, das hat man gesehen“, so der Übungsleiter. Er hofft, dass seine Spieler trotz der scheinbar aussichtslosen Lage weiter bei der Stange bleiben. „Solange rechnerisch noch irgendetwas möglich ist, wollen wir uns weiter reinhauen.“

Und was war mit dem Drei-Minuten-Drama? „Ich habe nicht genau gesehen, was bei der Szene passiert ist, die zum Platzverweis geführt hat“, so Müller, „aber DJ muss da cleverer sein.“

SV Kornwestheim: Kuschewitz – Plitzner (70. Löffler), Schaffert, K. Wolf (85. Strehlow) – Reichert, Koros (80.), Stahl (53. Pescione), Mira – Nicolazzo, Abdul-Karim, Janzer