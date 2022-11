Fußball Dreierpacker Nicolazzo

Nach der Pause war der SVK am Drücker und es dauerte nicht lange, bis Nicolazzo ein zweites Mal zuschlug. Issa Mira chippte den Ball zu Reichert auf die Außenbahn, der mit der Hacke für den Torschützen auflegte (53.). Und in der 78. Minute ließ Nicolazzo aus kurzer Distanz noch das 3:1 folgen. Aldingen war zwar stets gefährlich, aber nicht zwingend genug – außer in der Schlussphase, in der es auf dem engen Kunstrasenplatz an der Bogenstraße noch ein wenig hektisch wurde. Der TV in Person von Robin Prosser schaffte noch den Anschluss (88.). Am Ende brachte der SVK den Sieg aber über die Runden. „Alles in allem ist der Dreier für uns verdient“, kommentierte Kornwestheims Coach Koch.